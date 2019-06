Saranno necessari 90 giorni.

Ormai è questione di pochi giorni per vedere l’inizio dei lavori della nuova copertura a falde della caserma dei vigili del fuoco in via Enrico De Nicola, a ridosso della cittadella dei servizi dell’ex Caserma Fadda.

Una struttura dove da anni, come ormai noto, sono stati rilevati, durante e dopo le precipitazioni, problemi di infiltrazioni che hanno provocato presenza di muffe, distacchi di intonaci, danni alle pavimentazioni ed agli impianti elettrici. Tutto questo nonostante i vari interventi puntuali portati a termine nel corso degli anni ed eseguiti sui lucernai, sugli sfiatatoi e le prese d’aria, sul parapetto, sul massetto delle pendenze e sulla guaina ardesiata che ricopre l’intera superficie della caserma.

Dopo le rassicurazioni dell’amministrazione, che ha optato per un intervento risolutivo con l’affidamento di un progetto riguardante l’intera superficie di copertura (circa 800 metri quadrati di estensione) che punta a migliorare anche l’isolamento termico del fabbricato e l’ok alla fase esecutiva del progetto, realizzato dall’architetto Andrea Peru, a giorni partirà il cantiere.

“Una questione del resto decisiva finalizzata al risanamento e all’efficientamento energetico del fabbricato, ultimato circa 10 anni fa” sottolinea l’Assessore Francesco Quargnenti “ al fine di scongiurare ulteriori danni a carico dei solai e della struttura portante realizzata in cemento armato. I lavori, per un importo complessivo di 200mila euro, partiranno a giorni. Il contratto è stato firmato il 6 maggio. Il progetto prevede una copertura a falde inclinate a padiglione, simile ai tetti esistenti nella cittadella dei servizi”. I fondi che l’amministrazione è riuscita a mettere insieme fino all’ultimo centesimo sono comunali. Per i lavori saranno necessari circa 90 giorni. Durante questo periodo la sede dei Vigili del Fuoco, nonostante il cantiere, rimarrà aperta.

(Visited 122 times, 122 visits today)