A Tempio al via le vaccinazioni per i bambini.

Al via anche a Tempio Pausania la campagna di vaccinazione anticovid dedicata ai bambini. Dal 22 dicembre sarà possibile far vaccinare i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Per poter usufruire del servizio dedicato ai nati dal 2010 (che abbiano già compiuto i cinque anni di età) al 2016, occorrerà prenotarsi accedendo alla piattaforma di Poste Italiane, disponibile dalle ore 12 di oggi.

Le vaccinazioni saranno effettuate mercoledì 22 dicembre presso il Reparto di Pediatria dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio, al terzo piano, dalle ore 8.Ai bimbi è stato riservato il vaccino mRNA pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali e dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

Proteggere e tutelare i nostri bambini è un atto d’amore, pertanto invito tutti i genitori a far vaccinare i propri figli, affinché si riesca ad estendere la vaccinazione al più alto numero possibile di bambini – commenta il sindaco di Tempio Gianni Addis – .Come ricorda il Ministero della Salute, l’immunizzazione della fascia 5-11 non è finalizzata a ottenere il Green Pass, perché i bambini sotto i 12 anni sono esenti, ma a proteggere la loro salute e limitare l’avanzata del virus nel resto della popolazione, perchè si tratta di una fascia molto esposta, che pur avendo manifestazioni cliniche meno gravi degli adulti e degli anziani, attualmente è senza copertura vaccinale”.