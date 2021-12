La nuova stazione di Olbia Terranova entra in funzione: l’inaugurazione

L’inaugurazione della nuova stazione di Olbia.

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova stazione Olbia Terranova: una struttura moderna, funzionale e architettonicamente rappresentativa.

La nuova stazione di Olbia Terranova – che ha visto impegnati cinque cantieri di lavoro per quattro anni, con una presenza giornaliera anche di 80 operatori tra RFI e ditte appaltatrici – dispone di tre binari per il servizio viaggiatori e tre binari dedicati alla circolazione dei treni. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati più di 150 chilometri di cavi elettrici e oltre 3mila metri cubi di calcestruzzo per un investimento complessivo di 22 milioni di euro.

Si tratta di un primo passo importante per il potenziamento dell’offerta commerciale del nodo trasportistico della città, in particolare per le relazioni Olbia – Cagliari/Sassari interessate dalla nuova fermata, che garantirà un sensibile incremento dei livelli di accessibilità al servizio ferroviario cittadino.

Presenti oggi all’inaugurazione, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, l’assessore dei Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde, l’amministratrice delegata e direttrice generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Vera Fiorani.

In continuità con il piano di ampliamento del nodo trasportistico di Olbia, è prevista anche la realizzazione del collegamento ferroviario con l’aeroporto Costa Smeralda, inserito tra i progetti PNRR, per un investimento complessivo di 170 milioni di euro, che consentirà un’ulteriore opportunità di sviluppo e una maggiore fruibilità del servizio ferroviario grazie alla realizzazione della nuova fermata in corrispondenza dell’ospedale e all’interscambio modale con l’aeroporto. In tale ambito verrà realizzata una seconda fase di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali di Olbia Terranova che migliorerà ancora le capacità della stazione per i collegamenti da/per l’aeroporto. Inoltre sono state avviate una serie di interlocuzioni con gli stakeholder di riferimento finalizzate a individuare nuove opportunità di servizio che soddisfino l’evoluzione infrastrutturale della rete nei prossimi anni.

Infine, con Regione Sardegna è in corso l’interlocuzione per un ulteriore potenziamento dell’offerta commerciale attraverso una serie di interventi sulla linea Olbia – Golfo Aranci per la creazione di un nodo intermodale “esteso” fra le due località.