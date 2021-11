L’appuntamento con Vittorio Sgarbi a Tempio Pausania.

Il celebre critico e storico dell’arte Vittorio Sgarbi arriva a Tempio Pausania, ospite il 7 novembre al Teatro del Carmine.

In occasione della ricorrenza del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, Sgarbi proporrà al pubblico le sue originali riflessioni su Dante e sull’opera più celebre della letteratura italiana. Lo storico e critico dell’arte porta in giro per l’Italia una vera e propria tournée, individuando proposte differenti per i vari appuntamenti.

A Tempio probabilmente non mancheranno riferimenti al “Giudice Nin Gentil” Nino Visconti incluso tra i Principi negligenti della Valletta dell’Antipurgatorio del canto VIII del Purgatorio. L’evento è realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Trait d’Union, per celebrare ancora una volta la memoria del Poeta fiorentino, con un evento gratuito e fruibile sino alla fine della disponibilità dei posti su prenotazione.

L’evento si terrà al teatro del Carmine di Tempio Pausania il 7 novembre alle 19 e 30, con apertura della sala alle ore 18. Per info e prenotazioni si può contattare il numero 3883503817. Per partecipare sarà necessario il Green Pass.