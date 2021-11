Maltempo in Sardegna, la situazione più critica in provincia di Oristano

Numerosi interventi a Oristano a causa del maltempo.

La pioggia prevista per oggi in Sardegna sta creando disagi soprattutto nella provincia di Oristano, dove la sala Operativa del Comando Vigili del fuoco, sta gestendo numerose richieste d’intervento per maltempo, le forti piogge hanno creato numerosi problemi alla popolazione.

Nella strada tra Cuglieri e Santu Lussurgiu i detriti hanno invaso la strada creando disagi alla circolazione, dopo l’intervento della squadra VVF, sono intervenute le squadre comunali.

Le richieste più numerose tra i comuni di Terralba, Marrubiu, Arborea riguardano allagamenti di locali al piano terra e scantinati e una macchina rimasta in panne in un sottopassaggio che da Terralba porta alla statale 131. Non si segnalano fortunatamente situazioni di pericolo per le persone.

Il servizio di soccorso Vigili del fuoco è stato rinforzato anche tenendo conto delle numerose richieste in attesa, attualmente circa 30.