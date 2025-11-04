Costituzione e borse di studio per i giovani di Berchidda

Berchidda celebra l’eccellenza: Borse di Studio e Costituzioni per il sogno della società del domani

Il Comune di Berchidda ha celebrato la meritocrazia e l’ingresso nella piena cittadinanza con borse di studio e la Costituzione. Una “cerimonia meravigliosa, straordinaria” che ha visto la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli e l’omaggio della Costituzione ai neo-diciottenni.

In apertura della cerimonia il Sindaco Andrea Nieddu ha voluto dare il “benvenuto ai protagonisti di questa serata”. Le ragazze e i ragazzi, le studentesse e gli studenti che si sono distinti per merito scolastico e tutti i diciottenni.

Il Sindaco ha sottolineato che l’iniziativa si è focalizzata sul “sogno della società del domani” e sulla necessità di riconoscere e valorizzare i successi scolastici.

Sono stati premiati gli studenti che hanno conseguito una media pari o superiore all’otto nel percorso di studi dell’istruzione secondaria di secondo grado.

L’obiettivo primario era “premiare la meritocrazia” e stabilire un “dialogo diretto” con i giovani, ascoltando le loro opinioni.

Il dono della Costituzione

Parallelamente al riconoscimento degli studi, la cerimonia ha celebrato il passaggio all’età adulta dei giovani concittadini. I ragazzi e le ragazze che hanno compiuto il diciottesimo anno hanno ricevuto “il gesto simbolico della Costituzione”, sancendo il loro “ingresso nel mondo dei grandi, nella società dei grandi”.

L’amministrazione ha espresso grande soddisfazione per l’incontro, dimostratosi “fruttuoso”, e si è riproposta di ripetere iniziative simili in futuro.

L’iniziativa ha avuto un riscontro estremamente positivo tra i giovani, i quali hanno riconosciuto il valore dell’esperienza in termini di stimolo e crescita civica e personale. I partecipanti hanno espresso gratitudine, definendo l’occasione come una preziosa opportunità di confronto diretto con le istituzioni comunali. L’evento e il riconoscimento ottenuto fungono da significativo incentivo a perseguire l’eccellenza negli studi e a rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. Per il gruppo di borsisti, la borsa di studio è stata accolta come un concreto sprone a migliorare l’andamento scolastico e a mantenere l’impegno. Gli studenti hanno concordato sul fatto che l’opportunità offerta ha contribuito positivamente alla loro crescita personale e formativa, incoraggiandoli a sviluppare il proprio potenziale con autenticità

Concludendo il suo intervento, il Sindaco Nieddu ha dato all’evento una prospettiva più ampia e strategica, definendo la cerimonia come “urgente” in un’epoca in cui i giovani sono “fortemente interconnessi con il mondo e poste di fronte a sfide globali”.

L’intento dell’Amministrazione è quello di manifestare la “vicinanza delle istituzioni” e stabilire una “alleanza” tra amministrazioni pubbliche, famiglia, scuola e tutte le formazioni sociali. In questo modo, l’amministrazione comunale intende indicare un “nuovo percorso di costruzione di una società” dove studenti e studentesse possano essere “attivamente partecipi alla vita democratica” e capaci di “costruire un futuro migliore”.

