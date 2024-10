Due arresti a Trinità d’Agultu per furti in casa e in agriturismo

Due arresti dei carabinieri a Trinità d’Agultu, un uomo e una donna colti in flagranza a rubare in un agriturismo. Secondo le prime informazioni sarebbero responsabili di una serie di colpi messi assegno in zona.

I due avrebbero già svaligiato appartamenti in zona e adesso sono finiti nelle mani dei carabinieri di Valledoria.

