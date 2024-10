Borgo diVino e Monumenti aperti, due giorni di festa a Tempio

Il sindaco di Tempio soddisfatto per Borgo diVino e Monumenti aperti

Borgo diVino e Monumenti aperti sono i due eventi che hanno animato il fine settimana di Tempio, la soddisfazione del sindaco. “Il fine settimana appena concluso ha regalato alla nostra Città due eventi di carattere nazionale, per i quali non può che essere espressa grande soddisfazione dall’intera Amministrazione e in particolare dagli assessorati al Turismo e alla Cultura, guidati da Elizabeth Vargiu e Monica Liguori.

Monumenti aperti a Tempio

Sabato 19, la 28° edizione di 𝗠𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶, che per la prima volta ha toccato tutti gli 11 comuni dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, ha reso protagonista a Tempio il 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗗𝗲 𝗠𝘂𝗿𝗼, grazie alla collaborazione della cooperativa Athena, che gestisce la Biblioteca Comunale nei cui locali è ospitato il museo, e degli istituti scolastici superiori coinvolti. La mostra permanente sul nostro illustre concittadino del passato ha registrato in una sola giornata l’ingresso di un centinaio di visitatori, guidati attraverso il percorso espositivo dagli studenti dell’Istituto Don Gavino Pes e del Liceo G.M. Dettori – Liceo Artistico Fabrizio De André.

Borgo diVino in tour

Un battesimo del fuoco, per la nostra Città, quello della partecipazione a una delle più grandi manifestazioni nazionali dedicate all’universo del vino, nella 19° tappa del 2024 di 𝗕𝗼𝗿𝗴𝗼 𝗱𝗶𝗩𝗶𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝘁𝗼𝘂𝗿, svoltasi sabato e domenica fra piazza Gallura e piazza San Pietro. L’evento, promosso dall’associazione 𝘐 𝘉𝘰𝘳𝘨𝘩𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘥’𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 − di cui era presente il coordinatore regionale, nonché assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, e patrocinato dall’Associazione Nazionale di Città del Vino, organizzato da Valica S.p.A. Mar-Tech Company con partner quali la Camera di Commercio di Sassari e il Consorzio Ecce Italia, ha registrato un successo possibile solo mediante il collaudato impianto organizzativo guidato da Mario Gargiulo e attuato dal suo staff”.

“Determinante a più livelli, nella tappa tempiese del tour, la partecipazione di ONAV Gallura e del GAL Gallura, che l’Amministrazione desidera ringraziare per l’importante contributo organizzativo e operativo durante le due giornate, insieme con il funzionario del Comune Giovanni Usai, anch’egli in prima linea per la riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare va ai veri protagonisti, ovvero i titolari delle cantine che hanno partecipato e servito i loro prodotti in degustazione, eccellenze locali del nostro territorio affiancate da numerose aziende provenienti da altre regioni italiane”.

“A completare la ricchezza della due giorni, la partecipazione della Classe 1980 che ha provveduto al servizio di street food − e che da ieri ha raccolto ufficialmente il testimone insieme alla Classe 1976 per l’organizzazione delle future manifestazioni in Città − nonché la presenza della Banda Musicale Città di Tempio e della Banda Musicale Michele Columbano di Calangianus nella serata di sabato, e l’eleganza dell’Accademia Tradizioni Popolari Città di Tempio nella serata di ieri. Dall’Amministrazione comunale, grazie e complimenti a tutti voi”.

