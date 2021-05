Al via gli interventi al porto di Isola Rossa: più servizi per diportisti e pescatori

I lavori al Porto di Isola Rossa.

Importanti novità, alcune attese da anni, che riguarderanno i fruitori del compendio portuale Marina di Isola Rossa, ricadente nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. A comunicarle è stato Fabio Albieri, presidente pro tempore dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, affidataria in concessione dal Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio della Regione Sardegna

Dopo l’ultimo bando ormai risalente all’anno 2016 “è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei posti barca stanziali annuali, per coloro i quali ne avevano formalmente presentato richiesta”. La graduatoria è stata stilata per diverse categorie di natanti da 6 a 16 metri di lunghezza, per 109 posti barca resisi nel frattempo disponibili.

L’Unione dei Comuni ha comunicato gli importanti lavori che stanno per essere realizzati. Primo fra tutti la riconfigurazione e il potenziamento della scogliera del molo di sopraflutto. Lavori questi necessari ed urgenti a seguito dei danni causati da imponenti mareggiate che mettono a rischio la stabilità della barriera stessa. I lavori, in fase di progetto, che verranno appaltati entro fine anno saranno realizzati a seguito di un finanziamento di 1.500.000 euro già disponibili nelle casse dell’Ente.

Anche i servizi di igiene urbana all’interno dell’area portuale subiranno importanti miglioramenti, grazie a due finanziamenti riguardanti il settore della pesca.

Con il primo, di 235mila euro, sono state acquistate, fra l’altro, tre eco-isole informatizzate che verranno installate in diverse are del porto, nelle quali sarà possibile conferire in modo differenziato le varie tipologie di rifiuto prodotte, da quelle di tipo domestico ai rifiuti prodotti dagli operatori della pesca, ai rifiuti speciali (oli esausti, batterie, filtri). Sarà possibile accedere mediante apposito badge che verrà rilasciato dalla segreteria del porto a pescatori, diportisti e titolari di attività economiche e commerciali.

Con un altro finanziamento di oltre 100mila euro, sarà resa più decorosa e funzionale la parte del porto occupata dai pescatori professionisti: gli interventi variano dalla sostituzione dei vecchi parabordi, alla fornitura e posa in opera di 8 nuove colonnine di servizi da banchina; da un moderno sistema per l’aspirazione e la raccolta delle acque di sentina alla fornitura di contenitori per reti e attrezzature da pesca.

Infine, sono stati progettati i nuovi e più funzionali gazebo, ubicati nella banchina del molo di sottoflutto; i nuovi box verranno realizzati dopo la fine della stagione turistica. Il presidente Albieri dichiara di essere “estremamente soddisfatto, perchè finalmente si danno risposte concrete alle aspettative di numerosi cittadini e operatori economici del settore della pesca e della nautica da diporto, consapevole del grande valore strategico che riveste per l’intero Nord Sardegna la struttura portuale Marina Isola Rossa”.

