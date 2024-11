A Trinità d’Agultu il record di passaporti alle Poste, battuta Stintino

Boom di richieste di passaporti alle Poste di Trinità d’Agultu

Alle Poste di Trinità d’Agultu e Vignola sono già 21 le pratiche che sono state accettate per la consegna dei passaporti. “Sono oltre 50 le richieste di passaporto già effettuate nei primi 8 uffici postali “Polis” dei piccoli comuni del Nord Sardegna abilitati al servizio. La novità, parte integrante del progetto “Polis” e risultato della convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attualmente in Sardegna ha coinvolto 22 uffici postali di comuni al di sotto dei 15mila abitanti e 17 uffici di Cagliari, una delle prime tre grandi città del Paese ad avere l’abilitazione al servizio passaporti”.

“La Sardegna è una delle prime regioni dove il servizio sarà esteso progressivamente a tutti gli uffici postali, compresi quelli dei comuni con più di 15mila abitanti. Attualmente, tra gli 8 uffici postali della provincia di Sassari, l’ufficio quello che finora ha accettato più richieste è quello di Trinità d’Agultu e Vignola (21) seguono Stintino (16) e Banari (6)”.

Le Poste di Trinità d’Agultu e Vignola

“La novità – spiega la direttrice della sede di Trinità d’Agultu e Vignola, Antonella Cirotto – è stata accolta davvero positivamente dalla nostra clientela: poter contare su un servizio, per così dire, a km zero ha fatto la differenza in termini di abbattimento delle distanze e di conseguenza dei costi e delle tempistiche. Ho ricevuto molti apprezzamenti sul servizio soprattutto da alcune persone anziane, da chi per varie ragioni ha difficoltà negli spostamenti e anche da coloro che non frequentano abitualmente gli uffici postali. Questi ultimi sono rimasti sorpresi sia di questa possibilità sia della molteplicità dell’offerta di servizi e sia della nuova veste dell’ufficio postale che coniuga funzionalità e comfort”

Parlano le clienti

“Poter richiedere il passaporto in ufficio postale – spiega Simona Carbini, tra le prime clienti ad usufruire del servizio – è stato particolarmente comodo per me che risiedo qui a Trinità d’Agultu e Vignola, a circa 60 km da Sassari. Con la richiesta nell’ufficio postale del mio paese, a due passi da casa, e con il servizio di consegna a domicilio offerto da Poste Italiane ho praticamente risparmiato due mezze giornate di lavoro: sicuramente un bel vantaggio.”

“Si tratta di un ottimo servizio – aggiunge Cristina Spano, altra cliente che ha effettuato la richiesta in ufficio postale – che già dalla prenotazione consente un notevole risparmio in termini di tempo e, aggiungerei, anche di denaro, se si considera il costo del carburante per arrivare a Sassari. Credo che avere un servizio del genere nel nostro paese sia un grosso vantaggio per tutti ma soprattutto per coloro che possono avere delle difficoltà a spostarsi: penso, ad esempio, alle persone anziane.”

In provincia di Sassari il servizio di richiesta di rilascio e rinnovo passaporto è disponibile negli uffici postali di Banari, Giave, Padru, Ploaghe, Stintino, Tergu, Trinità d’Agultu e Vignola e Tula. I cittadini possono recarsi presso l’ufficio abilitato del loro comune oppure in una qualsiasi delle altre sedi provinciali dove è attivo il servizio.



