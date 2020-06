L’incidente sulla strada di Trinità d’Agultu.

Attimi di paura, nella tarda mattina di oggi, sulla strada che da Trinità d’Agultu va verso Badesi. Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto è uscita fuori strada capovolgendosi.

La dinamica dell’incidente ha subito fatto preoccupare i soccorsi e sul posto è arrivata, oltre l’ambulanza, anche il mezzo dei vigili del fuoco. Fortunatamente la conducente, una 42enne che vive nel comune, era cosciente all’interno dell’auto.

Aiutata ad uscire dal veicolo è stata, comunque, trasportata dall’elicottero del 118 all’ospedale di Sassari per accertamenti.

