Gli esami per il brevetto di bagnino.

La Società Nazionale di Salvamento di Obia sforna i nuovi bagnini per la stagione che sta per aprirsi.

Ieri davanti alla Commissione di esame presieduta dalla Capitaneria di porto di Golfo Aranci alla presenza comandate Angelo Filosa, 12 aspiranti bagninisono riusciti ad ottenere la “patente”di bagnino di salvataggio. Con l’esame orale e di voga sul patino si è concluso il corso 2019-2020 organizzato dalla Società nazionale di salvamento di Olbia, per ottenere il titolo di bagnino di salvataggio.

“Il percorso delle lezioni iniziato l’ottobre scorso – afferma il direttore di sezione Andrea Pascalis – dato lo stato di emergenza a causa del coronavirus, è stato interrotto a febbraio, mese in cui il Consiglio dei Ministri ha annunciato lo stato di emergenza, disponendo le prime contro misure”.

L’evoluzione della vicenda è storia nota, i corsi di bagnino sono stati interrotti di lì a poco, con l’interdizione non solo delle lezioni di teoria e di piscina, ma anche le prove pratiche di voga al mare. Rimaneva dunque soltanto qualche appuntamento online, ma per conoscere ed imparare questa professione è obbligatoria la pratica sul campo, l’allenamento fisico e la pratica in mare.

“Per fortuna, non appena la stretta si è allentata e con le doverose precauzioni sono ricominciati incontri, lezioni e allenamenti di patino in mare e i corsisti – afferma l’istruttore Francesco Gambella – senza mancare neppure un incontro, hanno partecipato con rinnovato entusiasmo e vigore alle lezioni di voga sul patino che si sono svolte nella spiaggia di Marinella del Comune di Olbia”.

Così, il 17 giugno, dinnanzi alla Commissione di esame presieduta dal comandante Angelo Filosa della Capitaneria di porto di Golfo Aranci , tutti gli aspiranti bagnini, rigorosamente muniti di mascherine, si sono brevettati a pieni voti. Il comandante si è complimentato con i neo brevettati e con gli istruttori per aver dato prova di professionalità e serietà, e augurando un grosso in bocca al lupo per la stagione lavorativa estiva che, seppur tra mille difficoltà, sta finalmente partendo.

