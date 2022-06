Di nuovo grandi nomi sul palco di Valledoria.

A Valledoria dal 5 all’8 agosto torna il Rock’n’Beer, il festival di musica e birra che giunge alla sua ottava edizione, dopo i due appuntamenti mancati del 2020 e 2021. Assieme al festival tornano sul palco i super ospiti, grandi nomi del rock e del metal internazionale.

Il primo nome a essere ufficializzato dall’organizzazione del festival per il 5 agosto è stato quello del 59enne britannico Blaze Bayley, leader prima dei Wolfsbane dal 1989 al 1994, poi del progetto solista Blaze dal 1999 ad oggi, nel mezzo la militanza nel leggendario gruppo metal degli Iron Maiden.

Il Rock’n’Beer ha poi confermato il ritorno sul palco di Valledoria di Giacomo Voli, 36enne emiliano, voce del gruppo Rhapsody of Fire di Alex Starapoli, band italiana che dalla metà degli anni Novanta ha cambiato radicalmente il mondo del metal internazionale, arrivando ai vertici globali e collaborando con il mondo del cinema, tra cui l’attore britannico sir Christopher Lee. Proprio con i Rhapsody, Voli si è esibito sullo stesso palco nell’estate 2019, ultima edizione del festival prima dello stop per covid. In quell’occasione aveva conquistato non solo gli amanti del genere ma tutta la platea cantando alcuni versi di No Potho Reposare e definendo Andrea Parodi come il Freddie Mercury italiano.

Quasi certa anche la partecipazione dei Nanowar of Steel, band italiana di metal demenziale che più volte nei suoi tour ha conquistato le folle europee, imponendosi nel genere. Per quanto non confermata dall’organizzazione, la data del 6 agosto presso il festival di Valledoria compare nel calendario ufficiale della band.