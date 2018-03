Il giovane di Olbia era a Londra da poche settimane.

Era a Londra da alcune settimane. Era arrivato nella capitale inglese come tanti giovani della sua età, in cerca di lavoro. Ma ieri sera, ha avuto un malore improvviso per strada e si è accasciato. I soccorsi immediati, la corsa in ospedale, ma per Omar Arrigoni, 30 anni di Olbia, non c’è stato nulla da fare. È morto nello stesso ospedale la sera.

Le autorità inglesi hanno subito informato i familiari a Olbia che, da questa mattina, si trovano già a Londra. In giornata sarà eseguita anche l’autopsia sul corpo del giovane, per chiarire le cause del malore. Omar era a Londra da alcune settimane, con l’idea di restarci almeno un anno. Non era la prima esperienza all’estero per lui. Lavorava nel settore della ristorazione.

