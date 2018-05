L’ordinanza del sindaco dopo l’allerta della protezione civile.

“In seguito al bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile che indica dalle ore 18 di oggi 2 maggio 2018 fino alle 24.00 di domani 3 maggio ALLERTA ROSSA CRITICITA’ ELEVATA, invitiamo i nostri concittadini a rispettare le norme di sicurezza”. E’ la comunicazione ufficiale del Comune di Olbia, in merito all’allerta del maltempo di domani.

Nella fattispecie, precisano, occorre non sostare negli scantinati, passare la notte nei piani alti delle abitazioni, evitare di uscire da casa, sia a piedi che in auto, per la propria sicurezza e per non intralciare le operazioni di vigilanza in atto dal personale preposto.

Il sindaco Settimo Nizzi ha firmato anche l’ordinanza per gli istituti dell’infanzia, primari e secondari. “Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in via precauzionale per la giornata di domani giovedì 3 maggio 2018 – dice il Comune -. La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata in tutta la città, ma, vista la criticità indicata sul bollettino meteo, è fondamentale la collaborazione di tutti per prevenire eventuali situazioni critiche”.

