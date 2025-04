Ad Aggius la “Chita santa” si chiude con Enrico Ruggeri

Il programma della Settimana Santa di Aggius con Emrico Ruggeri alla “Pasquetta nel Borgo

Aggius celebra tradizione e musica: la Settimana Santa ed Enrico Ruggeri alla Pasquetta nel Borgo accendono la primavera. Il suggestivo borgo di Aggius si prepara ad accogliere residenti e visitatori con la tradizionale “Chita Santa” dal 13 al 20 aprile e la settima edizione della festosa “Pasquetta nel Borgo” il 21 aprile, che vedrà sul palco l’icona della musica italiana Enrico Ruggeri.

LEGGI ANCHE: Enrico Ruggeri protagonista del concerto di Pasquetta ad Aggius

La “Chita Santa”: un patrimonio di fede e identità

Dal 13 al 20 aprile, Aggius rivive l’intensità della Settimana Santa con riti che fondono il sacro e il popolare, tramandati di generazione in generazione. La “Chita Santa”, così come viene chiamata in paese, è molto più di una celebrazione religiosa: è un’esperienza collettiva che vede la partecipazione delle confraternite di Santa Croce e del Rosario, cori, fedeli e curiosi, dando vita a momenti di forte impatto emotivo.

Il calendario si è aperto con la Domenica delle Palme, prosegue con la suggestiva Via Crucis del mercoledì e ha raggiunto il suo apice il Venerdì Santo con “lu Sgraamentu“, la deposizione del Cristo dalla croce, un rito profondamente sentito e partecipato. La domenica di Pasqua culmina nel tradizionale incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna, noto come “L’Intoppu“, accompagnato dalla banda musicale e dai canti popolari.

Quest’anno la Settimana Santa di Aggius è parte del prestigioso cartellone regionale promosso dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e rientra nel programma Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari, insieme ad altri tredici centri che mantengono viva questa eredità spirituale.

Pasquetta nel Borgo: escursioni, cultura e il concerto di Enrico Ruggeri

Il giorno successivo, lunedì 21 aprile, le strade acciottolate di Aggius si animano con “Pasquetta nel Borgo”, un evento che unisce natura, tradizione e intrattenimento in una delle località più autentiche d’Italia, insignita della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano.

La giornata si apre con il Trekking del Resegone, escursione tra panorami mozzafiato, mentre dalle 10:00 alle 19:00 sarà possibile visitare il MEOC – Museo Etnografico e il Museo del Banditismo, esplorando la storia e la cultura del territorio. Lungo via Roma, artigiani locali esporranno le loro creazioni e numerosi stand proporranno piatti tipici e street food.

Per i più piccoli (e non solo), ci saranno esperienze uniche come il Battesimo della sella al Parco Alvinu, a cura del Circolo Ippico La Casa de Colle, e la Race Room della WAC Arena, con simulatori di guida professionali per vivere l’emozione della Formula 1, del Rally e del GT.

Gran finale nel pomeriggio, ai piedi del campanile della chiesa di Santa Vittoria, con il concerto di Enrico Ruggeri, artista simbolo della musica italiana, pronto a regalare emozioni con i suoi brani più amati.

Entrambi gli eventi sono promossi dalla Pro Loco di Aggius con il patrocinio del Comune di Aggius, in collaborazione con la Regione Sardegna e la Camera di Commercio di Sassari, all’interno del programma Salude & Trigu.

Info e aggiornamenti: Per il programma dettagliato e ulteriori informazioni Instagram/Facebook: @prolocoaggius

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui