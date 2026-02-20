Elegio, l’artista di Olbia sfida il pop con il nuovo singolo “No Hook”

Il nuovo brano di Elegio.

Elegio propone un percorso sonoro che sfida le convenzioni della musica contemporanea con il suo nuovo singolo “No Hook“, pubblicato per Starlight Records e distribuito da The Orchard. Il brano prende le distanze dalla struttura dominante del pop e dalla necessità di catturare l’ascoltatore con un ritornello memorabile, offrendo invece un’esperienza volutamente priva di punti di appiglio e priva di concessioni alla fruizione immediata.

L’artista di Olbia radicalizza il proprio linguaggio.

Dopo il precedente progetto “Overthinking“, in cui aveva introdotto le sonorità della Baton Rouge, l’artista di Olbia radicalizza ulteriormente il proprio linguaggio, realizzando una traccia che rinuncia a ogni funzione convenzionale. “No Hook” non accompagna l’ascoltatore né lo guida, ma procede come un flusso continuo, attraversato da immagini che non prevedono risoluzioni nette o momenti di pausa rassicuranti. La decisione di eliminare l’hook rappresenta una scelta consapevole di sottrazione, ribadendo il controllo autoriale sulla forma e sull’esperienza musicale.

La volontà di togliere anziché aggiungere.

Elegio spiega che il brano nasce dalla volontà di togliere anziché aggiungere. Un pezzo senza ritornello, senza appigli e senza direzioni rassicuranti, pensato per mantenere tensione e inquietudine dall’inizio alla fine, simile a certi pensieri che non cercano spiegazioni o conclusioni. La produzione, curata insieme a Kidd Reo, fonde elementi trap con suggestioni louisianesi, confermando una grammatica sonora minimale, spigolosa e non conciliativa, già introdotta nei lavori precedenti. Il sound, volutamente grezzo e non rifinito, si mantiene coerente con un testo diretto e crudo, lontano dalle narrazioni edificanti. L’assenza di un centro melodico consente all’artista di esplorare la metrica sporca della Baton Rouge e di inserire incursioni in extrabeat, creando una dinamica serrata tra voce e produzione.

Panda e Cadillac convivono senza trasformarsi in parabole.

Sul piano simbolico, il brano si distanzia da qualsiasi forma di redenzione. L’immaginario del successo non è descritto come ascesa lineare, ma come attrito costante. Panda e Cadillac convivono senza trasformarsi in parabole, l’ambizione non assume il ruolo di riscatto e il flusso di emozioni e pensieri resta incessante, senza tregua e senza sintesi tra logica e istinto. Non c’è catarsi né morale finale, nessun traguardo da celebrare: il presente si stratifica in modo ossessivo e circolare. Il linguaggio diretto e privo di filtri non ha l’obiettivo di scioccare, ma di impedire identificazioni immediate. Diventa uno strumento di disturbo che interrompe la fruizione passiva, costringendo l’ascoltatore a confrontarsi con il testo in modo frontale.

Chi è Elegio.

Elegio, nome d’arte di Gioele Cossu, è un giovane rapper italiano nato a Olbia nel 2006. Cresciuto tra rap e R&B americano, studia pianoforte e inizia a registrare i primi brani in studio con il produttore Kidd Reo, con cui dà vita al collettivo YVL. Il suo debutto sulle piattaforme digitali avviene nel 2023 con una serie di singoli mentre nel 2025, dopo una pausa strategica, ritorna con “Sotto Shock” e “Overthinking“, definendo un’identità musicale riconoscibile e coerente grazie all’introduzione consapevole del sound della Baton Rouge in Italia concepita come scelta narrativa piuttosto che imitativa.

