Ad Aggius l’ultimo saluto al carabiniere scrittore Giovanni Ricci, aveva 66 anni

Addio a Giovanni Ricci.
Aggius e la provincia di Sassari sono in lutto per la scomparsa di Giovanni Ricci, a soli 66 anni. Ex Comandante dei carabinieri, è stato scrittore sulla storia criminale della Sardegna, dando un grande contributo per la memoria e la lotta alla criminalità locale, dopo aver prestato servizio durante gli anni dei sequestri.
In congedo da dieci anni dopo aver prestato servizio da Olbia a Cagliari, fino a Nuoro. Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita nella sua città, ad Aggius. Oggi, 10 dicembre, il paese gli ha dato l’ultimo saluto. I funerali si sono tenuti alle ore 15, nella chiesa di Santa Vittoria.