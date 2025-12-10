Sicurezza di minori e anziani, la prevenzione a Olbia

Corsi di formazione per la sicurezza di minori e anziani a Olbia

La Asl Gallura ha recentemente condotto a Olbia un’importante iniziativa di formazione per la sicurezza di minori e anziani. L’attività, che ha visto una notevole partecipazione, era specificamente mirata a rafforzare le competenze degli operatori sanitari ospedalieri e territoriali, degli operatori sociosanitari e degli assistenti sociali.

I corsi di formazione si sono concentrati su due categorie particolarmente vulnerabili: i minori in età pediatrica e gli anziani, con un focus specifico sulle donne con più di 64 anni.

Una parte cruciale della formazione è stata dedicata alla riduzione dei rischi degli incidenti stradali che coinvolgono i minori. Le analisi si sono concentrate sui pericoli derivanti dai comportamenti scorretti alla guida. Sottolineando l’importanza di educare i genitori e i caregiver a pratiche di guida più sicure per tutelare i passeggeri più piccoli.

Gli incidenti domestici

L’altro tema centrale è stata la prevenzione degli incidenti domestici. Questi eventi rappresentano una seria minaccia per l’incolumità degli anziani, in particolare per le donne over 64. I docenti hanno esaminato le attività e le condizioni ambientali che possono mettere a rischio la sicurezza in casa. Fornendo agli operatori strumenti concreti per identificare i pericoli e consigliare modifiche utili.

L’iniziativa, promossa dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nell’ambito del Programma Predefinito PP5 del Piano Regionale della Prevenzione, ha un obiettivo strategico ben definito:

Educazione e sensibilizzazione: trasferire le buone pratiche apprese direttamente alle famiglie e ai caregiver.

Moltiplicatore di sicurezza: trasformare gli operatori formati in veri e propri “moltiplicatori” della cultura della sicurezza, sia in ambito stradale che domestico.

Tutela della salute: lavorare in modo capillare sul territorio per proteggere la salute e l’incolumità di minori e anziani.

Le relazioni dei docenti hanno permesso di analizzare dettagliatamente le casistiche che mettono a rischio le categorie più fragili, offrendo un approccio basato sull’evidenza e sulla consapevolezza del rischio. L’attività formativa è stata realizzata in stretta collaborazione con il Servizio Formazione e Accreditamento ECM di Ares Sardegna, un’intesa fondamentale che garantisce la qualità e il riconoscimento professionale dei corsi erogati.

L’impegno del Dipartimento di Prevenzione di Olbia si conferma, quindi, un tassello cruciale nella strategia regionale volta a rafforzare la rete di sicurezza e prevenzione, partendo dalla formazione di chi opera in prima linea per la salute pubblica.

