L’ironia dell’artista di Aggius.

La parlata in “corsivo” contagia anche la Gallura. La moda lanciata dalla Tiktoker Elisa Esposito, è arrivata anche ad Aggius, dove l’artista Simone Sanna ha interpretato il fenomeno del momento con una divertente parodia.

L’artista ha voluto dare una versione in corsivo della parola “Abbanoa”, ma non lo fa con la celebre pronuncia lanciata dall’influencer per prendere in giro l’accento milanese, esasperandolo e rendendolo snob e grottesco. Sanna ha voluto infatti pronunciare in gallurese e con ironia un sentimento comune sul servizio idrico in Sardegna e proprio per questo ha fatto incetta di like e condivisioni.