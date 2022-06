La lussuosa suite a Poltu Quatu.

Prosegue la fuga d’amore per Michelle Hunziker e il dottore Giovanni Angiolini, che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Costa Smeralda. La coppia rivelazione dell’estate come nido d’amore ha scelto una location veramente lussuosa.

Nel suo account la bella conduttrice di Striscia la Notizia ha pubblicato alcuni indizi dell’hotel a 5 stelle dove soggiorna con il sexy medico di Sassari, taggando la struttura con da sfondo una piscina idromassaggio sulla terrazza della loro suite. Ma quanto costa soggiornare nel loro albergo? Sul sito web della struttura si parte da 877 euro per una camera, che è il prezzo più economico, poiché si arriva anche a più di 1000 euro a notte.

Pare che la coppia Hunziker-Angiolini sia alloggiata in una suite con vista piscina, a giudicare dalle storie pubblicate dalla showgirl svizzera. Sul sito web dell’hotel di Poltu Quadu pernottare in una delle stanze con quella meravigliosa vista arriva a costare ben 1.153 euro a notte. Non si sa quanto durerà la loro vacanza, ma sicuramente si tratta di una fuga d’amore davvero costosa.