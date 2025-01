La messa in ricordo del cacciatore Piero Mais.

Aglientu non dimentica Piero Mais, l’uomo scomparso tragicamente durante una battuta di caccia nelle campagne del paese. Il 63enne, ex carabiniere di Villacidro, sarà ricordato in una Messa, che si terrà il 28 gennaio, alle ore 17, nella chiesa di San Francesco d’Assici.

Il tragico incidente era avvenuto il 22 dicembre 2024 nelle campagne di Aglientu, in località Mascarizzu, durante una battuta di caccia al cinghiale. L’uomo è stato colpito accidentalmente da un proiettile sparato dal fucile del suo compagno. A distanza di un mese è ancora vivo il ricordo del 63enne vittima della tragedia.

