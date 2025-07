Aglientu ricicla i mozziconi di sigarette: ambiente e sostenibilità

Aglientu collabora con Re-Cig per il riciclo delle sigarette

Tanti fumatori hanno il pessimo vizio di inquinare con le sigarette e Aglientu ha deciso di raccogliere e riciclare i mozziconi. Il Comune di Aglientu continua il lavoro intrapreso per la tutela dell’ambiente al riguardo dell’annoso problema rappresentato dai mozziconi di sigaretta.

Il primo Comune in Sardegna

Accanto alla consegna gratuita dei cosiddetti “cenerini”, contenitori per la raccolta dei mozziconi, che avviene oramai da anni presso gli uffici turistici e le attività del territorio comunale, il Comune di Aglientu unico Ente in Sardegna con l’aeroporto di Cagliari ha deciso di acquisire un sistema innovativo per la loro raccolta e il successivo riciclo di tali rifiuti.

In Italia si stima che vengano consumate in media 12 sigarette al giorno, di cui purtroppo, il 75% dei mozziconi viene disperso nell’ambiente. Con conseguenze devastanti: ogni anno, questo si traduce in oltre 3 miliardi di mozziconi abbandonati, che contaminano falde acquifere, fiumi e, infine, il mare. Nel Mediterraneo, infatti, i mozziconi rappresentano addirittura il 40% di tutti i rifiuti plastici. I filtri delle sigarette, composti da acetato di cellulosa, sono una forma di plastica che si degrada molto lentamente. Rilasciando nel tempo microplastiche e sostanze tossiche come nicotina, arsenico, idrocarburi e metalli pesanti. Questi inquinanti non solo rappresentano una grave minaccia per la fauna marina, ma possono anche rientrare nella nostra dieta attraverso la catena alimentare, con potenziali rischi per la salute.

I punti di raccolta

Per prevenire, per quanto possibile, tale annoso problema è nata la collaborazione con la start-up innovativa Re – Cig S.r.l. di Civezzano (TN) attraverso la quale sono stati installati agli ingressi delle spiagge di Vignola Mare e Lu Chiscinagghju, presso la Biazza Sirenella del villaggio di Rena Majore e la piazza Alivia di Aglientu dei contenitori posacenere resistenti e funzionali (Smoker Point) dove dovranno essere inseriti i mozziconi di sigarette. I posacenere dotati di un cappuccio a griglia, impediscono l’ingresso di altri rifiuti, garantendo una raccolta mirata. Un sensore integrato monitora il livello di riempimento, ottimizzando la gestione e la frequenza degli svuotamenti.

Gli Smoker Point verranno svuotati ciclicamente e il loro contenuto verrà recuperato dalla Re – Cig che, attraverso un processo di riciclo brevettato e innovativo, trasformerà i mozziconi di sigaretta in Re-CA® (Acetato di Cellulosa Riciclato), una materia prima seconda versatile che mantiene elevate caratteristiche meccaniche, offrendo prestazioni comparabili a quelle del materiale vergine.

Partirà a breve anche una campagna social e mediatica rivolta ai cittadini per meglio far conoscere e sostenere tale iniziativa.

