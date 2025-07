Raccolta differenziata, arrivano nuovi mastelli a Olbia

Nuovi mastelli a Olbia per la raccolta differenziata.

Arrivano nuovi mastelli per la raccolta differenziata a Olbia. Dal 1° settembre 2025 l’amministrazione comunale, per il tramite della De Vizia Transfer S.p.A., darà avvio all’attività di distribuzione a domicilio dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti e al contestuale aggiornamento della banca dati TARI.

«Si tratta della prima fase operativa volta a migliorare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti della città. Continueremo a lavorare senza sosta fino a quando la situazione non verrà risolta in modo efficace» afferma il sindaco Settimo Nizzi.

Qualora l’utente non sia presente al momento della consegna dei kit, se è già iscritto alla banca dati e non ha apportato modifiche alla propria situazione, dovrà recarsi presso il Centro Servizi De Vizia Transfer S.p.A., sito in via Congo n. 3, per ritirare i nuovi mastelli e restituire i vecchi.

Invece, gli utenti non presenti in banca dati dovranno iscriversi alla stessa compilando e inviando via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it il modulo scaricabile on-line al all’indirizzo web www.comune.olbia.ot.it/it/page/modulistica-tributi-tari. In alternativa, possono presentarsi all’ufficio TARI del Comune di Olbia, sito in via Garibaldi n. 62. Gli orari di apertura al pubblico dello stesso sono il mercoledì dalle 8.30 alle 17.00 e il giovedì dalle 8.30 alle 13.00.

«A breve comunicheremo il calendario della distribuzione dei nuovi mastelli, suddivisa per zone» conclude il primo cittadino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui