Dal Ministero 350euro per realizzare un canale scolmatore ad Aglientu

I fondi per realizzare un canale ad Aglientu.

Ad Aglientu sarà realizzato un canale scolmatore per la messa in sicurezza di Vignola Mare. Sono circa 350 mila euro che arrivano dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica alla Regione, disponendone il trasferimento dei fondi per la realizzazione delle opere.

L’importo totale è di 18.981.000 euro e serviranno per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell’Isola. Per l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, bene l’assegnazione del finanziamento statale: “Parliamo di risorse attese e destinate a interventi nei comuni di Bitti, Villaputzu, Valledoria, Siniscola e Aglientu. La tutela e la sicurezza del territorio rimane per noi una priorità”.

“La programmazione e l’attuazione degli interventi per la prevenzione e il contrasto del rischio idrogeologico proseguono in Sardegna con il massimo impegno e con l’impiego di ogni risorsa disponibile. Basti pensare che nella Finanziaria, attualmente in discussione, abbiamo previsto, su questo fronte, risorse per 149 milioni di euro nel triennio, per la progettazione e la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico”, dichiara il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Nel dettaglio una parte importante dei fondi sarà destinata a Bitti, circa 10.956.000 euro e in particolare ai lotti 3 e 5 dei lavori sui rii Cuccureddu e Podda, per la messa in sicurezza del centro abitato. Altri interventi riguardano la bassa valle del Coghinas, sul territorio di Valledoria (4.350.000 euro per la realizzazione del lotto 3), i lavori per il ponte della ex Strada statale 125, a Villaputzu (1.800.000 euro), la realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale del Rio Siniscola (nel territorio di Siniscola, per 1.525.000 euro) e la realizzazione del canale scolmatore per la messa in sicurezza dell’abitato di Vignola Mare, ad Aglientu (350 mila euro).

