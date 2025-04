Lutto cittadino ad Aglientu per la scomparsa di una giovane mamma

Addio a Gianna Occhioni

L’intera comunità di Aglientu si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Gianna Occhioni, a soli 44 anni. Una notizia drammatica che ha gettato nello sconforto il piccolo paese che ora è in lutto per la perdita di una giovane mamma di famiglia.

La donna era conosciuta e molto amata in paese, tanto che il sindaco di Aglientu, Marco Demuro, ha firmato oggi un’ordinanza con cui si proclama ufficialmente il lutto cittadino per la giornata di giovedì 24 aprile 2025.

Una decisione presa “in segno di stima, rispetto, gratitudine e partecipazione al profondo dolore della famiglia”, si legge nel documento ufficiale emesso dal Comune. Le esequie si terranno alle ore 10:30 presso la parrocchia di San Francesco, nel cuore del paese, dove è attesa la presenza del Gonfalone comunale e di una corona floreale a nome dell’amministrazione.

Il lutto cittadino prevede la chiusura per l’intera giornata degli uffici comunali, mentre scuole, esercizi commerciali, imprese e attività artigianali sospenderanno le attività a partire dalle ore 10, in segno di rispetto e partecipazione. Sarà inoltre esposta a mezz’asta, listata a lutto, la bandiera comunale. Il paese si prepara così a vivere una giornata di silenzio, raccoglimento e dolore, nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.

Gianna Occhioni, sposata e mamma di due figlie, lavorava come operatore socio-sanitario ed è cresciuta nel paese della Gallura, dove viveva con la sua famiglia. La donna, una lavoratrice sempre sorridente e gentile, amava molto il mare e lo scriveva sui social, così come sono tante le foto che la ritraggono in spiaggia con le sue figlie. Oggi, con la sua scomparsa, il paese è profondamente addolorato.

