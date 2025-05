Lavori alla condotta idrica di Aglientu, i rubinetti restano a secco

I lavori nella condotta idrica di Aglientu.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro nel comune di Aglientu per eseguire un intervento di riparazione all’interno della camera di manovra dell’impianto di sollevamento Mannucciu. Per l’esecuzione delle operazioni è necessario interrompere il flusso idrico in uscita dal serbatoio di Rena Majore. Pertanto, per tutta la durata dell’intervento, fino alle 21, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nella frazione di Rena Majore. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

