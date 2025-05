Cardiologia e ricerca, a Olbia tre giorni con esperti internazionali

Gli esperti internazionali della Cardiologia a Olbia.

Prenderà il via giovedì 29 maggio “CardiOlbia“, l’evento che ospiterà più di quaranta relatori con esperienza nazionale e internazionale. Durante la tre giorni la platea del Delta Hotels by Marriott, composta da quasi duecento medici e specialisti, potrà approfondire i temi e i progressi della ricerca scientifica sulle patologie cardiovascolari, che sono la principale causa di mortalità e morbilità del mondo occidentale.

Il congresso è promosso dal direttore dell’Unità Operativa Utic/Cardiologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia della Asl Gallura, dottor Giuseppe Sabino, insieme alla dottoressa Rosanna Pes, in passato Direttrice dell’Utic/Cardiologia di Olbia, e al dottor Pierfranco Terrosu, ex primario della Cardiologia di Sassari. “Ospiteremo una serie di professionisti di alto profilo scientifico conosciuti per il loro lavoro e i loro studi in campo nazionale e internazionale – sottolinea il dottor Sabino – che ci consentiranno di approfondire e discutere di tutte le patologie cardiovascolari, mettendo in evidenza lo stato dell’arte e le prospettive future. La diffusione delle conoscenze e dei progressi scientifici è fondamentale, perché ci consente di ottimizzare gli interventi in senso preventivo e terapeutico che è uno dei messaggi principali che vogliamo lanciare da questo congresso”.

L’evento prenderà il via giovedì 29 maggio per concludersi sabato 31. Nelle diverse sessioni programmate saranno toccati diversi temi. Si parlerà di ipertensione arteriosa, fattori di rischio cardiovascolare, aritmie cardiache, terapie antitrombotiche, scompenso cardiaco e malattie coronariche. Un ulteriore approfondimento sarà dedicato all’intelligenza artificiale, capace di aprire orizzonti ancora inesplorati nella diagnostica e nella terapia delle malattie cardiovascolari.

