Interrogazione sulla riqualificazione della Abbasanta-Olbia

Il centrosinistra chiede alla Regione quando si faranno i lavori nel tratto tra Alà dei Sardi e Padru per la riqualificazione della Abbasanta-Olbia. Nove consiglieri regionali del centrosinistra, primo firmatario Giuseppe Meloni del Pd, hanno presentato l’ennesima interrogazione. Al presidente della Regione e all’assessore ai Lavori pubblici chiedono le ragioni del ritardo nell’avvio dei lavori di “Riqualificazione dell’ itinerario S.P. 24 e S.P. 110 – Collegamento tra la S.S 389 e la nuova ss. 125 ”Orientale Sarda” nel territorio di Alà dei Sardi e Padru“.

“Il finanziamento per la sua riqualificazione, pari a 9,8 milioni di Euro, venne finanziato nel 2007 dalla giunta Soru – si legge in una nota -. Con la realizzazione di un’altra cronica incompiuta (il tratto “Alà dei Sardi -Bivio Padru” della Abbasanta-Buddusò-Olbia), avrebbe dovuto velocizzare e mettere in sicurezza il percorso per Olbia utilizzato dagli utenti del Goceano e Monte Acuto“.

I consiglieri, oltre che segnalare l’ammaloramento del fondo stradale nel tratto Buddusò-Alà dei Sardi, chiedono conto sia della situazione attuale circa la riqualificazione della S.P. 24, nel tratto “Bivio di Padru (nel comune di Alá dei Sardi) – Padru”. Sia della sorte delle risorse (circa 14 milioni di euro) stanziate dall’allora Provincia di Olbia Tempio. Al fine di procedere con il secondo stralcio e completare così il quarto lotto della Abbasanta-Olbia, bloccate dal patto di stabilità ma oggi nuovamente utilizzabili.