Nuovi contagi ad Alà dei Sardi, sono 58 i positivi in pochi giorni

Ieri altri 11 positivi ad Alà dei Sardi.

Crescono i contadi ad Alà dei Sardi dove ieri si sono registrati altri 11 casi di coronavirus, per un totale di 58 persone risultate positive in pochi giorni.

“Il quadro della situazione è sempre più grave – commenta il sindaco Francesco Ledda – . Bisogna continuare a rispettare le norme essenziali, come il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e l’igiene frequente delle mani. Ma soprattutto Bisogna rispettare le regole della zona rossa, se non vogliamo che il nostro paese ci resti per un mese. Limitare gli spostamenti all’essenziale ed evitare di andare in altre abitazioni se non c’è nessun motivo di necessità, altrimenti non ne usciamo più da questa situazione.

