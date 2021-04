Militare di La Maddalena muore dopo aver ricevuto il vaccino.

La Procura di Cagliari ha disposto il sequestro della salma di Pierpaolo Impagliazzo, dipendente della Marina militare, originario di La Maddalena, morto nei giorni scorsi dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. Il 58enne si trovava ricoverato all’ospedale Brotzu e per accertare i fatti sarà fondamentale attendere l’esito dell’autopsia disposta dal pubblico ministero, Marco Cocco.

Impagliazzo, stando a quanto anticipato da La Nuova Sardegna, aveva ricevuto il vaccino lo scorso 25 marzo. Nei giorni successivi erano sopraggiunti alcuni malesseri accompagnati da forti dolori addominali, febbre, diarrea e vomito. Inizialmente si era rivolto al pronto soccorso di La Maddalena, che lo aveva dimesso nella stessa giornata. Ritornato nella stessa struttura, era stato accompagnato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per ulteriori esami e successivamente sottoposto ad un intervento chirurgico. Infine il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari dov’è morto nella notte tra il 10 e l’11 aprile.

Su disposizione della Procura di Cagliari la salma è stata sottoposta a sequestro. In questi giorni verrà eseguito l’esame autoptico per fugare ogni dubbio da quella che viene considerata una morte sospetta in seguito all’inoculazione del vaccino AstraZeneca.

