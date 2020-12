L’incidente su una strada di Alà dei Sardi.

Era arrivata dalla Toscana per partecipare nell’ultima tappa del Motorally italiano che era iniziato oggi in Gallura e si tiene fino all’8 dicembre. Ma Sara Lenzi, 18enne di Piombino, ha trovato la morte, questo pomeriggio, verso le 13,30, in località S’Iscala Pedrosa, nel comune di Alà dei Sardi.

Secondo una prima ricostruzione nel percorrere una strada stretta ed asfaltata in discesa ha perso il controllo della moto e la ragazza cadendo è stata investita da un’auto, che non è riuscita ad evitarla. Quando il medico del 118 è arrivato sul luogo dell’incidente la ragazza era già morta e ha potuto solo constatare il decesso. La 18enne correva con il Team Beta Dirt Racing.

