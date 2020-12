Il nuovo volto di piazza Risorgimento ad Arzachena.

Piazza Risorgimento di Arzachena cambia volto. La più recente riqualificazione del piazzale risale agli anni ’90, ad opera dell’architetto Figus,. Un intervento ormai vetusto per l’amministrazione comunale, che da anni si adopera per rilanciare il centro storico e che vuole rimodernare lo spazio.

Il progetto intende ingrandire la piazza e rifare la pavimentazione e le quinte murarie, ovvero anche le facciate degli edifici, gli arredi urbani e il verde pubblico. Cambieranno i percorsi di attraversamento della piazza, così come la definizione di attrezzatura e sistemi che consentano il multi-utilizzo dello spazio per le diverse esigenze funzionali della comunità arzachenese.

Prima di elaborare il progetto è stata ascoltata la comunità, che ha espresso il problema della carenza dei parcheggi e il desiderio di avere una piazza più pedonale, con nuovi arredi urbani, verde e meno cemento. A questo proposito, il progetto si basa sull’eliminazione di alcuni manufatti considerati non funzionali, come la fontana, e la creazione di maggiori servizi.

La nuova piazza ospiterà più negozi, attività commerciali, oltre che eventi tutto l’anno. Nel dettaglio, gli interventi si dividono così: riqualificazione sistema palco, sottopalco e aree verdi in corrispondenza dell’edificio Pileri; rifacimento scalinata di accesso da via orecchioni; posa della nuova pavimentazione della piazza; mappatura sottoservizi e infrastruttura per il cablaggio strutturato della piazza; ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica della piazza.

Gli altri interventi su piazza Risorgimento saranno relativi alla realizzazione primo step impianto illuminazione integrato (illuminazione funzionale, illuminazione promozionale, illuminazione architetturale);

gestione degli accessi, videosorveglianza, terminali IOT, supporti alle applicazione di realtà aumentata; realizzazione di un modulo sperimentale dell’arredo urbano; realizzazione di un modulo sperimentale de programma per il verde urbano; realizzazione di un modulo sperimentale del sistema integrato informativo; interventi sui fondali e quinte sceniche: programma per la rigenerazione e riqualificazione delle facciate.







(Visited 93 times, 93 visits today)