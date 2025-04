7Pines Resort Sardinia apre i battenti, via alla stagione 2025

Apre il 7Pines Resort Sardinia, via alla stagione 2025

Dal 16 aprile riapre il 7Pines Resort Sardinia, per il 2025 una nuova stagione con ospitalità, sostenibilità e valorizzazione del territorio. “Riconosciuto da Forbes Travel Guide’s 2025 Star Awards, il 7Pines Resort Sardinia ha ricevuto importanti premi per la sua dedizione alla sostenibilità e all’eccellenza dell’ospitalità (Responsible Hospitality VERIFIED™ e Dream & Charme). Il suo modello di accoglienza si basa su un’attenzione meticolosa alla riduzione dell’impatto ambientale, all’uso di risorse locali, al coinvolgimento delle realtà produttive e artigianali del territorio, e alla creazione di esperienze autentiche che riflettono l’anima della Sardegna”.

L’offerta culinaria

“La ristorazione al 7Pines Resort Sardinia è un viaggio sensoriale che celebra la sostenibilità, l’eccellenza locale e la creatività culinaria. Ogni piatto è pensato per raccontare il territorio, catturando l’essenza del tempo e del luogo. La stagione 2025 segna il ritorno delle eccellenze gastronomiche del resort, con il ristorante fine dining Capogiro, che riaprirà il 2 maggio. Segnalato dalla Guida Michelin (2024 e 2025) e guidato dall’Executive Chef Pasquale D’Ambrosio, il ristorante offre una cucina raffinata che esalta la freschezza degli ingredienti locali e i sapori autentici dell’isola. Tra le altre proposte gastronomiche, Spazio by Franco Pepe, che riaprirà insieme al resort per il secondo anno consecutivo, introdurrà una nuova pizza inedita e porterà in Sardegna uno dei suoi cavalli di battaglia: i coni di pizza fritta, amatissimi dai suoi ospiti”.

“Il Cone Club, perfetto per chi ama vivere l’atmosfera rilassata della spiaggia con piatti ricercati e cocktail elaborati, aprirà il 1° giugno. Già inserito nella Best Italian Beach Club Guide 2024 e nella Blue Blazer Guide 2025, “place to be” dell’estate sarda 2025, quest’anno si arricchisce di uno speciale menu internazionale con piatti ispirati alle tradizioni culinarie dei diversi continenti, mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità e ai dettagli. Il rooftop Capogiro, con la sua vista mozzafiato sul tramonto, riaprirà il 1° giugno e proporrà un menu rinnovato dallo Chef, con un focus su crudi di mare e l’introduzione dei “Baci di Sapore”, finger food d’alta cucina che uniscono la freschezza del mare ai profumi del territorio”.

“Novità assoluta per il 2025 sarà l’APEGOLOSA, un’ape car itinerante che durante il giorno offrirà agli ospiti della spiaggia freschi drink e specialità mediterranee dal gusto autentico”.

Benessere e relax

“La Pure Seven Spa, situata nel cuore del 7Pines Resort Sardinia, è un santuario di benessere e relax immerso in un’oasi verde lussureggiante, proprio di fronte alla spiaggia. Con una superficie di 800 mq, la Spa offre un approccio olistico al benessere fisico e mentale, ispirato alla cultura e al paesaggio della Sardegna. Aperta anche agli ospiti esterni, la Pure Seven Spa combina elementi organici locali, come mirto e ginepro, con tecnologie cosmetiche avanzate e terapie olistiche tradizionali. La grande novità di quest’anno è la possibilità di vivere un’esperienza immersiva unica: un massaggio corpo eseguito in una delle calette private del resort, per un totale relax accompagnato dal suono avvolgente del mare”.

Sport con campioni per il 2025 al 7Pines Resort Sardinia

“Al 7Pines Resort Sardinia, sport e benessere si fondono in un’esperienza immersa nella natura mediterranea. Si possono utilizzare strutture moderne e versatili, tra cui una palestra attrezzata con aree dedicate al cardio e ai pesi, campi multifunzionali per tennis, padel e basket, e un parco per l’allenamento all’aperto. Dal molo privato del Cone Club si accede a numerose attività acquatiche, come jet ski, flyboard, wake surf, wakeboard, paddle SUP e canoa.

L’attenzione di 7Pines Resort Sardinia verso il benessere degli ospiti si riflette anche nel lancio di tre nuove academy per il 2025, che offriranno programmi su misura per chi desidera migliorare le proprie abilità sportive immerso nello scenario mozzafiato della Costa Smeralda:



“Karel Nováček – Tennis Academy dal 21 al 24 maggio: l’ex numero 8 del mondo guiderà sessioni di allenamento personalizzate per amatori e appassionati.

Massimo Fenu – Self Defense Academy dal 26 al 30 agosto: un percorso completo di autodifesa e benessere mentale con il fondatore del Metodo Fenu, pensato per adulti e ragazzi.

Dustin Brown – Tennis Experience dal 21 al 30 settembre: un’opportunità unica per scoprire lo stile spettacolare e creativo del celebre tennista jamaicano, con lezioni dinamiche e ad alto tasso di divertimento”.

Attività per i bambini

“Per le famiglie, il Kio House of Kids si arricchisce di nuove attività incentrate sulla sostenibilità, educando i più piccoli al rispetto della natura attraverso esperienze ludiche e formative a contatto con l’ambiente. Kio House of Kids è uno spazio educativo nato a Ibiza dalla collaborazione tra la scrittrice Sophia Brucklacher, l’illustratore Jan Anderson e il team di 7Pines, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al rispetto ambientale fin dalla tenera età. Guidati dal personaggio Kio, un tenero cavalluccio marino, i più piccoli imparano a prendersi cura del pianeta attraverso attività divertenti e formative. Il programma educativo si ispira a metodi riconosciuti come Montessori, Waldorf e Early Years Foundation, promuovendo l’apprendimento attraverso il gioco e lo sviluppo di competenze artistiche, linguistiche, matematiche, fisiche e sociali”.

“Grande novità della stagione 2025 sarà l’apertura di un concept store in collaborazione con Back Label, azienda certificata B Corp, che offrirà abbigliamento e accessori brandizzati 7Pines Resort Sardinia, insieme a una selezione di prodotti realizzati da piccole realtà sostenibili del territorio. Saranno disponibili oggetti decorativi, elementi d’arredo e speciali box gourmet, ideate dallo Chef per portare a casa i sapori autentici del resort. Inoltre, verrà presentata la seconda capsule collection in collaborazione con Kampos, brand noto per il suo impegno nella moda sostenibile. KAMPOS, infatti, reinventa il concetto di lusso, proponendo capi realizzati con materiali 100% sostenibili e riciclabili, sensibilizzando sui temi della pesca eccessiva e dell’inquinamento marino”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui