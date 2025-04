Addio a Martine Frey, lutto in Gallura e nel giornalismo sardo

Era nata in Francia e da quarant’anni viveva in Sardegna

Lutto nel mondo del giornalismo sardo: se n’è andata Martine Frey, storica figura della Gallura che ha raccontato per decenni. Grande commozione tra le tantissime persone che la conoscevano. Nata in Francia aveva scelto la Sardegna – la Gallura – come terra d’azione da almeno quarant’anni. Sposata con l’inviato di guerra Achille d’Amelia era rimasta vedova 15 anni fa e viveva a Loiri Porto San Paolo. Ha lavorato in tutte le principali testate isolane tra cui La Nuova Sardegna, L’Unione Sarda, Radiolina, Sardegna1 e TeleRegione.

“Ciao Martine Frey, un’amica vera prima che una collega. Ci mancherai”, annuncia su Facebook il giornalista olbiese Augusto Ditel. “Una collega sincera, leale, preparata. Un’amica da sempre. Un abbraccio fraterno ai suoi cari”, commenta l’ex presidente della Regione Mauro Pili con cui ha condiviso una parte del percorso da giornalista. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social col diffondersi della triste notizia della scomparsa di Martine Frey.

