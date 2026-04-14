Abbanoa riaprirà lo sportello clienti ad Arzachena

La riapertura dello sportello clienti di Abbanoa ad Arzachena.

L’amministrazione comunale di Arzachena ha formalizzato un’intesa strategica con Abbanoa per garantire la continuità dei servizi di assistenza all’utenza nel territorio cittadino. Grazie a questo accordo, il Gestore unico del servizio idrico integrato aprirà a breve uno sportello temporaneo situato nei locali della biblioteca comunale in via Chiodino. Questa soluzione ponte si è resa necessaria per sopperire alla chiusura della sede storica di corso Garibaldi, attualmente interessata da profondi interventi di ristrutturazione e riqualificazione.

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La riapertura del servizio ad Arzachena rispetta gli impegni assunti già dallo scorso anno tra l’ente locale e la società. Il ritorno degli uffici nel centro storico avverrà non appena i lavori di manutenzione saranno portati a termine. Nel frattempo, la sede provvisoria in via Chiodino permetterà ai cittadini di ricevere supporto diretto senza dover affrontare trasferte verso altri centri. La data esatta di avvio dell’operatività presso la biblioteca sarà resa nota dalle autorità comunali nei prossimi giorni.

Il progetto di restyling della sede di corso Garibaldi rientra in un piano di riorganizzazione più ampio intrapreso da Abbanoa per potenziare la propria capillarità sul territorio sardo. Nello specifico, i locali del centro storico ospiteranno una nuova foresteria dedicata ai dipendenti tecnici. Questa struttura è considerata fondamentale per migliorare l’efficienza operativa, specialmente durante la stagione estiva, quando l’incremento demografico richiede una presenza costante di squadre sul campo.

L’intesa siglata tra Comune e Gestore accelera dunque un intervento strutturale che punta alla tempestività delle manutenzioni in caso di emergenza. La nuova organizzazione logistica consentirà alle squadre di intervento di operare con maggiore velocità su tutto il quadrante territoriale di riferimento. Per tutte le necessità amministrative correnti, resta comunque disponibile il portale ufficiale della società, mentre per la segnalazione di guasti tecnici immediati è sempre attivo il numero verde dedicato alla clientela.

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