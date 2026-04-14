L’addio a Maria Giuseppa Addis di Padru.

C’è grande dolore a Padru per la scomparsa di Maria Giuseppa Addis, venuta a mancare dopo una breve malattia all’affetto dei suoi cari all’età di 57 anni. La donna era nata il 15 maggio 1968 a Brummen, nei Paesi Bassi e lascia il figlio Gabriele, il padre Giuseppe, la sorella Roberta e i nipoti Elisa con Sander e Diego, insieme a tutti i familiari che ne piangono la perdita.

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Il rito funebre si è svolto nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile, alle ore 10:30, nella chiesa di Sant’Elia in località Sa Serra. La cerimonia religiosa ha avuto inizio con la partenza del feretro dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, da dove il corteo si è poi diretto verso il luogo di culto per l’ultimo saluto.

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