Loiri approva il Piano di sviluppo locale: “Strumento per il futuro”

Il Comune di Loiri Porto San Paolo approva il Psl, Piano di sviluppo locale

Loiri Porto San Paolo approva il Piano di sviluppo locale 2026-2030: “Una visione strategica per il futuro della comunità”.

Il sindaco Lai

“Con il Piano di sviluppo locale dotiamo il Comune di uno strumento concreto e moderno per programmare il futuro – commenta il sindaco, Francesco Lai -, rafforzando la capacità dell’Ente di intercettare risorse e costruire politiche efficaci per la crescita della nostra comunità, creando anche una consulta degli operatori, sia economici che del terzo settore, che ci affianchino in questo percorso di crescita ››

“Il Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo, nella seduta del 1° Aprile 2026, ha approvato all’unanimità il Progetto di Sviluppo Locale (PSL) 2026 – 2030, documento strategico che guiderà le politiche di sviluppo sociale, economico e territoriale del Comune nei prossimi anni.

Il Piano rappresenta un passaggio fondamentale per l’Amministrazione Comunale, configurandosi come uno strumento unitario di indirizzo capace di coordinare e integrare tutte le azioni dell’Ente, in coerenza con gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione, del PNRR e dell’Agenda 2030″.

Due anni di percorso

“Il PSL è il risultato di un percorso di analisi, ascolto e confronto sviluppato tra il 2024 e il 2026, che ha coinvolto amministratori, parti sociali, associazioni, operatori economici e stakeholder locali, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa e partecipata del futuro del territorio.

Al centro del progetto vi è il miglioramento della qualità della vita e il rafforzamento dell’attrattività del territorio, attraverso la valorizzazione dell’ identità, dei servizi, della sostenibilità e delle opportunità di crescita”.

“L’approvazione del PSL da parte del Consiglio comunale, pur trattandosi di competenza della Giunta, rappresenta una scelta precisa dell’Amministrazione volta a garantire la massima condivisione e partecipazione istituzionale sugli obiettivi strategici del territorio.

Nei prossimi mesi il Piano sarà progressivamente integrato nei principali strumenti di programmazione dell’Ente – DUP, bilancio, PEG, PIAO – al fine di assicurarne la piena attuazione. È inoltre previsto il sistema di monitoraggio annuale per verificare lo stato di avanzamento delle azioni e aggiornare il Piano in funzione delle esigenze del territorio”.



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