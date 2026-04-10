Niente acqua a Olbia dopo gli interventi di manutenzione Abbanoa

Manca ancora l’acqua nella frazione di Olbia.

Dopo il completamento di un intervento di manutenzione eseguito dai tecnici di Abbanoa e concluso nella tarda serata di ieri, all’interno del serbatoio che serve la frazione di Berchiddeddu, nel territorio comunale di Olbia, si è registrato l’esaurimento delle scorte di acqua disponibili. La struttura era rimasta senza alimentazione idrica per l’intera durata delle operazioni, condizione che ha portato al progressivo svuotamento delle riserve accumulate.

Per effetto di tale situazione, nella giornata odierna viene programmata la sospensione dell’erogazione idrica nell’intera frazione. L’interruzione è prevista nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 19 e risponde all’esigenza di consentire il ripristino dei livelli adeguati di accumulo nel serbatoio, considerati necessari per garantire la successiva distribuzione regolare del servizio sull’abitato.

Nel corso delle ore interessate dallo stop alla fornitura, nell’area di Berchiddeddu possono verificarsi riduzioni della pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione. Le condizioni del servizio risultano quindi soggette a variazioni fino al completamento delle operazioni di reintegro delle scorte idriche. Per eventuali segnalazioni relative a disservizi o anomalie resta attivo il servizio di comunicazione guasti di Abbanoa, raggiungibile attraverso il numero verde 800/022040 disponibile in modalità continuativa durante l’intera giornata.

Al momento della ripresa dell’erogazione, viene inoltre indicata la possibilità che l’acqua possa presentarsi temporaneamente torbida. Tale fenomeno è associato alle fasi di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, che possono comportare transitori cambiamenti nella limpidezza della risorsa idrica.

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