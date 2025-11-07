Accordo tra Comune e Ministero per l’ex Ostello di Arzachena

L’accordo per l’ex Ostello di Arzachena.

Si chiude la lunga disputa tra il Comune di Arzachena e il Ministero dell’Interno per la gestione dell’immobile di Cannigione che ospita il Commissariato della polizia di Stato. Dopo anni di comodato gratuito, l’amministrazione comunale ha deliberato il passaggio a un contratto di locazione istituzionale con canone annuo, fissato in 2mila euro mensili, considerato equo alla luce della destinazione pubblica e della collaborazione tra i due enti. L’accordo prevede che le spese ordinarie e le utenze restino a carico del Ministero, mentre la manutenzione straordinaria e la copertura assicurativa rimangano di competenza comunale.

L’edificio, un tempo Ostello della Gioventù, si affaccia sul lungomare di Cannigione e si estende su due piani per una superficie complessiva di circa 650 metri quadrati. L’intesa, formalizzata con la delibera del 29 ottobre, pone fine a una situazione di incertezza durata anni, fatta di proroghe e di un ordine di sfratto poi sospeso per garantire la continuità del presidio. Alla guida del Commissariato, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza di Arzachena, Palau e La Maddalena, c’è dal luglio scorso la dirigente Valentina Piras, che ha annunciato insieme al questore l’arrivo di 10 nuovi agenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui