Conto alla rovescia per il Capodanno di Arzachena con Achille Lauro

Il Comune di Arzachena presenta la macchina organizzativa per il grande concerto di Capodanno con Achille Lauro. La città della Costa Smeralda ha deciso di puntare sui grandi eventi: il primo sarà quello di San Silvestro, poi toccherà al Lebonski Park il 25 luglio 2026. Il primo allo stadio Biagio Pirina e il secondo nell’area dell’ex ippodromo, entrambi organizzati dalla Lebonski Agency dei fratelli Sebastiano e Maurizio Pisciottu. Il concerto di Capodanno arriva grazie a Fd Concerti, in collaborazione con Friends & Partners.

Il sindaco Roberto Ragnedda rivela che l’investimento totale è di 550mila euro, per l’artista e per il piano sicurezza. La macchina organizzativa prevede l’afflusso fino a 10mila spettatori, con ingresso gratuito. Grazie anche al successo come giudice di X Factor, Achille Lauro è sulla cresta dell’onda e ha da poco rilasciato il quarto singolo dal suo fortunato “Comuni mortali“. Nella sfida tra i concertoni di fine anno in Sardegna Arzachena ha giocato una carta vincente e lo dimostrano le reazioni degli addetti ai lavori.

Oltre 30 le richieste arrivate alla Confcommercio per allestire le aree destinate al food & beverage, che saranno a disposizione del pubblico già da mezzogiorno del 31 dicembre. Piace molto questa svolta di Arzachena che punta sui grandi eventi accompagnandoli da iniziative collaterali per far conoscere il territorio e l’archeologia. Dal Comune rivelano che all’ufficio turistico stanno arrivando richieste da tutta Italia e qualcuno ha chiamato anche da Parigi.

La locandina ufficiale

L’organizzazione del Biagio Pirina

