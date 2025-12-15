Nuova continuità territoriale, ecco le compagnie in gara per Olbia

La nuova continuità territoriale in Sardegna.

L’apertura delle buste per la nuova continuità territoriale aerea in Sardegna rivela uno scenario a due velocità. Olbia si conferma epicentro di una serrata competizione e Alghero che si ritrova clamorosamente esclusa dalla rotta vitale per Milano Linate. Le offerte, aperte questa mattina presso l’Assessorato dei Trasporti, delineano il nuovo panorama dei cieli sardi, con l’avvio del servizio previsto per il 29 marzo 2026.

Olbia e Cagliari e il caso di Alghero.

L’aeroporto di Olbia Costa Smeralda è protagonista di un’accesa contesa tra Aeroitalia e Volotea per i collegamenti con Roma Fiumicino e Milano Linate. Entrambe le compagnie hanno avanzato proposte sia per Linate sia per Fiumicino. Cagliari invece, con la rotta per Roma Fiumicino, è contesa tra l’offerta in raggruppamento ITA Airways/Volotea e Aeroitalia. Il volo per Milano Linate, invece, è stato richiesto solo dalla compagnia Aeroitalia.

La gara per la tratta Alghero–Milano è infatti andata deserta, lasciando scoperto uno dei collegamenti fondamentali per il Nord-Ovest dell’isola. Aeroitalia ha invece presentato l’unica offerta per il collegamento Alghero–Roma Fiumicino. Ma non è la prima volta che accade. Anche nel precedente bando le tratte di Alghero verso Roma e Milano erano rimaste senza offerte e furono assegnate successivamente a Ita nel 2024.

Il seggio di gara ora avvierà la verifica delle buste amministrative e, successivamente, la Commissione di gara esaminerà le offerte tecniche ed economiche. L’obiettivo resta quello di garantire l’avvio del nuovo servizio il 29 marzo 2026, in coincidenza con l’inizio della stagione Iata Summer 2026.

I biglietti.

I biglietti per i residenti costeranno 30 euro per Roma e 44 euro per Milano, tasse e Iva escluse. Le tariffe includono priorità di imbarco, un bagaglio a mano fino a 10 chili (55x40x25 cm) e un bagaglio in stiva fino a 23 chili, comprensivo di strumenti musicali o attrezzature sportive. Possono usufruire delle tariffe agevolate anche i passeggeri disabili con accompagnatore, studenti universitari fino a 27 anni, giovani 2-21 anni, anziani oltre i 70 anni, militari con sede stabile in Sardegna, lavoratori con sede stabile in Sardegna e atleti agonisti non professionisti con società in Sardegna. Per i non residenti che viaggiano per lavoro, assistenza o rapporti di parentela con residenti, le tariffe sono 39 euro per Roma e 57,20 euro per Milano.

