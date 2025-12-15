Ecco un’altra casa di Olbia addobbata con luci per Natale

Continua la simpatica “competizione” di Natale, ecco una nuova casa illuminata dalle luci a Olbia: si trova in via Tibaldi. In questo caso i padroni di casa hanno voluto aggiungere un altro effetto affascinante: l’audio.

Perché quei giochi di luci che scaldano l’ambiente sono abbinati a musiche natalizie che rendono l’atmosfera magica. Un po’ di leggerezza e distrazione che invadono le strade della città.

La passione di questa famiglia per gli addobbi esterni sta diventando contagiosa. Sempre più case nella zona di via Tibaldi colorano le serate in attesa delle feste di Natale a Olbia. Ma sono tanti i casi in città e in tutta la Gallura, per questo abbiamo deciso di raccoglierli e mostrarli ai lettori.

Chiunque voglia contribuire a questa raccolta delle case più belle può scriverci su Whatsapp al numero 3453567512.

Un video della casa di via Tibaldi

