Problemi al serbatoio, disagi con l’acqua a Porto Cervo

Abbanoa ha segnalato problemi idrici al serbatoio che serve Porto Cervo e altre frazioni.

Porto Cervo Marina e altre località di Arzachena con problemi di acqua. A causa dell’aumento dei consumi idrici dovuto alle alte temperature e alla maggiore affluenza turistica, Abbanoa segnala criticità nell’approvvigionamento d’acqua presso il serbatoio di Liscia di Vacca, che serve le zone di Cala Granu, Capo Ferro e Porto Cervo Marina.

Il disservizio sta determinando una diminuzione della pressione e/o della portata nella rete di distribuzione. Attualmente sono in corso interventi tecnici che includono la verifica della tenuta idraulica della condotta adduttrice fino all’impianto di sollevamento e dell’intera rete di distribuzione, il controllo dei consumi in uscita dal serbatoio e la verifica delle misure dei consumi delle utenze. Contestualmente si stanno effettuando regolazioni in rete per aumentare l’apporto idrico al serbatoio di accumulo.

