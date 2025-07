”Camper occupano i parcheggi per auto”: la segnalazione a Olbia

La segnalazione di tre camper parcheggiati abusivamente a Olbia.

“Camper bloccano cinque posti per auto”. La denuncia arriva da una lettrice di Gallura Oggi, che ha segnalato la presenza di camper che utilizzano i parcheggi bianchi destinati alle automobili. In particolare ha fotografato tre camper parcheggiati su cinque posti auto nella giornata di ieri.

”Nessun controllo da parte della polizia locale e la maleducazione di chi viene nella nostra terra e pensa di poter fare come vuole (e gli viene concesso), si è lamentata una residente a Olbia. Il fenomeno dei camperisti abusivi, purtroppo in città è un fenomeno diffuso e nonostante la nuova area di sosta, non mancano i “cafoni”.

