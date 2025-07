L’addio a Valentino Paggiolu di Arzachena.

Ad Arzachena si è spento all’età di 63 anni Valentino Paggiolu, lasciando nel dolore la sua famiglia e quanti gli erano stati vicini con affetto e stima. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra parenti e amici, che in queste ore si stringono attorno alla madre Paolina, alle sorelle Antonella con Antonello, Patrizia con Antonio, al fratello Gian Domenico e ai nipoti Roberto, Lorenzo e Giuseppe.

Alla vicinanza della famiglia si unisce un sentito ringraziamento rivolto al personale della Geseco e, in particolare, a Cristian, per le cure premurose offerte e per il legame di amicizia sincera dimostrato fino all’ultimo.

L’ultimo saluto a Valentino Paggiolu è previsto per mercoledì 9 luglio, con la celebrazione del rito funebre alle ore 17 nella chiesa di Santa Maria della Neve, nota come Tempio Nuovo, ad Arzachena. Il corteo funebre partirà dall’abitazione del defunto, in via Don Satta Giorgio, per accompagnarlo nella sua ultima dimora.

