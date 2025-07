Trovato morto nella Valle della Luna, la verità dall’autopsia

Disposta l’autopsia sul corpo di Riccardo Rundine.

La Valle della Luna torna tristemente al centro dell’attenzione a seguito della morte di Riccardo Rundine, 32enne di Sassari, ritrovato senza vita ieri mattina dagli amici con cui aveva trascorso la notte tra i caratteristici graniti e la macchia mediterranea del luogo. Il giovane, noto per il suo legame con quell’area, aveva passato la notte accampato con alcuni compagni nell’angolo naturale di Santa Teresa Gallura.

Le cause del decesso non sono ancora state chiarite: il corpo, privo di segni di violenza, è stato trovato poche ore dopo la morte, avvenuta probabilmente durante la notte. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, per Riccardo non c’è stato nulla da fare. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia, che sarà eseguita a breve all’istituto di medicina legale di Sassari, al fine di chiarire se la morte sia da attribuire a un malore o a possibili effetti di farmaci o sostanze. Nel corso degli ultimi anni, nella stessa zona, sono stati effettuati controlli e sgomberi per limitare accampamenti improvvisati, falò e attività non autorizzate, in un contesto naturale fragile e di grande valore.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui