La Geopolitica dell’AI sbarca in Costa Smeralda

L’AI in Costa Smeralda.

Gli eventi del Consorzio Costa Smeralda riprendono a pieno ritmo dopo il Ferragosto, offrendo un’occasione unica per riflettere su tematiche di grande attualità. Il calendario culturale di Porto Cervo Libri entra nel vivo con un appuntamento di spessore che ha saputo richiamare un pubblico numeroso sulla suggestiva spiaggetta di Piazza Centrale.

Al centro del dibattito, moderato dalla giornalista del TG1 Barbara Carfagna, la geopolitica e l’impatto trasformativo dell’Intelligenza Artificiale. Il saggista ed esperto di scenari internazionali Alessandro Aresu, già consulente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha presentato il suo libro “Geopolitica dell’Intelligenza Artificiale” (Feltrinelli), offrendo una panoramica lucida e approfondita su come l’AI stia ridisegnando gli equilibri di potere globali.

Al suo fianco, l’Ambasciatore Ettore Sequi, ex rappresentante dell’Italia in Cina e oggi Presidente di Sorgenia. Sequi ha arricchito il confronto condividendo la sua vasta esperienza nel contesto internazionale, offrendo spunti preziosi sulle dinamiche politiche ed economiche che caratterizzano il nostro tempo.

Un dialogo di alto profilo che ha saputo intrecciare con maestria attualità, politica estera e il futuro tecnologico, il tutto nella cornice unica della Costa Smeralda. L’evento, a ingresso libero, ha confermato ancora una volta la capacità del Consorzio di proporre momenti di riflessione profonda, rendendo la cultura un elemento centrale dell’offerta turistica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui