Auto si ribalta nella strada per Cannigione: ferito il conducente

Incidente stradale a Cannigione.

Nel tardo pomeriggio, nel comune di Arzachena, è avvenuto un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, sulla strada provinciale, all’altezza dell’Hotel Micalosu, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver impattato contro il guard-rail, si è ribaltato finendo nella scarpata sottostante.

Il sinistro, avvenuto lungo la direttrice verso Cannigione, ha provocato il danneggiamento del cordolo stradale e delle barriere laterali della carreggiata. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale di Arzachena per i rilievi di rito e per gestire la viabilità, messa a rischio dall’incidente.

È stato a questo punto che l’operato degli agenti della Polizia Locale ha fatto la differenza. Giunti sul posto in tempi record, hanno dovuto gestire un’emergenza complessa e a tratti caotica. Senza un attimo di esitazione, gli agenti si sono subito adoperati per mettere in sicurezza il mezzo e, contemporaneamente, hanno dovuto regolare il traffico, che a causa dell’incidente era andato in tilt. In una situazione di alta tensione, hanno lavorato con una sincronia perfetta, coordinandosi con i sanitari del 118, giunti poco dopo per soccorrere il conducente.

Nonostante la violenza dell’impatto, l’uomo a bordo dell’auto è rimasto ferito ma, per miracolo, non in pericolo di vita. È stato trasportato in codice due all’ospedale di Olbia per accertamenti. L’operato straordinario della Polizia Locale, che ha agito in condizioni di estrema difficoltà a causa della strada interessata da diverse curve a visibilità limitata e dell’intenso traffico, ha permesso di evitare ulteriori pericoli e ha garantito che i soccorsi potessero procedere senza intralci.

