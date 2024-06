Torna la festa patronale di Cannigione, tre giorni di tradizioni e riti

La festa patronale di Cannigione si terrà dal 22 al 24 giugno.

Si terrà dal 22 al 24 giugno la festa patronale San Giovanni Battista di Cannigione, che da anni promuove e contribuisce a divulgare gli aspetti più tipici e popolari delle tradizioni tra i visitatori che nel mese di

giugno, in molti, soprattutto stranieri, hanno scelto la località balneare per le vacanze.

Durante i festeggiamenti si terrà il rito della Processione, con la sua parte suggestiva in mare, il salto del Fuoco propiziatorio in coppia tenendosi per mano. Ci sarà anche “lu casgiu furriàtu”, ovvero il ballo in piazza al suono della fisarmonica.

Immancabile l’appuntamento con la musica tradizionale, con il concerto musicale, la sfilata dei gruppi Folk, l’animazione liturgica del Vespro con il Coro polifonico Sos Astores e del Coro Parrocchiale nella messa del 24, in riva al mare, presieduta dal Vescovo Roberto Fornaciari, sono gli ingredienti per un nutrito programma che gli organizzatori invitano a non perdere.

”Non un evento, ma un rito che si compie puntualmente ogni anno – fa sapere il comitato, che ringrazia l’amministrazione comunale, Forze dell’ordine, gli sponsor e la popolazione per le donazioni -. La comunità di Cannigione si appresta a vivere tre giorni con un nutrito programma di celebrazioni religiose e momenti di intrattenimento. Religione, Folclore, Intrattenimento e Tradizioni gastronomiche sono il cuore del programma della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, Santo Patrono del borgo sul mare dì Cannigione, organizzata dalla Parrocchia, con la regia del Comitato Festa Patronale 2024 sotto la guida di Rita Sitzia. La Festa di San Giovanni Battista appartiene da sempre alla cultura degli abitanti di tutto il territorio”.

